Bielorussia, condannato a 10 anni di carcere il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski. L'opposizione: «Vergognosa ingiustizia»

L'attivista 60enne bielorusso Ales Bialiatski, vincitore del premio Nobel per la Pace 2022 assieme all'organizzazione ucraina per i diritti umani Center for Civil Liberties e a quella russa Memorial, è stato condannato da un tribunale bielorusso a dieci anni di carcere. Bialiatski è co-fondatore di Viasna, l'ong per i diritti umani aperta nel 1996 in Bielorussia per fornire assistenza finanziaria e legale ai prigionieri politici nel paese. L'attivista si trova già in carcere dal luglio 2021, ed è stato condannato con l'accusa di aver finanziato proteste e altre manifestazioni anti-governative. Oltre a Bialiatski sono stati condannati anche i difensori dei diritti ...

