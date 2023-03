Bielorussia, condannato a 10 anni di carcere Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace 2022 (Di venerdì 3 marzo 2023) Fondatore dell'organizzazione per i diritti umani e democratici in Bielorussia Viasna, è stato arrestato nel 2021 per le proteste contro la rielezione del presidente Lukashenko Leggi su wired (Di venerdì 3 marzo 2023) Fondatore dell'organizzazione per i diritti umani e democratici inViasna, è stato arrestato nel 2021 per le proteste contro la rielezione del presidente Lukashenko

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere il premio Nobel Ales Bialiatski. Accusato di contrabbando e finanzia… - ItaliaStartUp_ : Bielorussia, condannato a 10 anni di carcere Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace 2022 - luigidalise : Il premio #Nobel per la #pace #Bialiatski condannato a 10 anni in #Bielorussia per “gravi violazioni dell’ordine pubblico” - relppda : RT @Agenzia_Ansa: Condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere il premio Nobel Ales Bialiatski. Accusato di contrabbando e finanziamento… - Antetempo : RT @Agenzia_Ansa: Condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere il premio Nobel Ales Bialiatski. Accusato di contrabbando e finanziamento… -