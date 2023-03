(Di venerdì 3 marzo 2023) Ales, Premioper la2022 insieme all'organizzazione russa per i diritti umani Memorial e al Centro per le libertà civili dell' Ucraina , è statoda un tribunale ...

L'attivista bielorusso 60enne è co - fondatore di Viasna, movimento democratico fondato ina metà degli anni '80. Il Viasna Human Rights Center afferma che gli altri imputati, i difensori ...Le forze dell'ordine sono riuscite ad avere la meglio e hannodiverse persone. Il governo ... con il coinvolgimento di persone con addestramento militare provenienti da Russia,, ...... condannato in patria in contumacia e che per la procura generale dovrebbe essereal ritorno Kirghizistan. Egli vive in, e per quattro volte Minsk ha negato la sua estradizione. ...

Bielorussia, arrestato il Nobel per la Pace Bialiatski: condannato a 10 anni di colonia penale Globalist.it

Ales Bialiatski, premio Nobel per la Pace 2022, è stato arrestato in Bielorussia e condannato a 10 anni. L'attivista 60enne è co-fondatore di Viasna, movimento democratico fondato in Bielorussia a met ...Il procedimento penale nei confronti dell’uomo e di altri fondatori dell'organizzazione per la tutela dei diritti umani Viasna, non riconosciuta dalle autorità bielorusse, è stato avviato lo scorso ge ...