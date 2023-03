Bielorussia | 10 anni di carcere al premio Nobel Bialiatski

(Di venerdì 3 marzo 2023) Laha condannato a 10ile attivista Ales: lo rende noto il centro per i diritti umani da lui fondato Viasna. Viasna ha dichiarato in un comunicato che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Condannato in Bielorussia a 10 anni di carcere il premio Nobel Ales Bialiatski. Accusato di contrabbando e finanzia… - Luciebelle77 : RT @repubblica: Bielorussia, il Nobel per la pace Bialiatski condannato a 10 anni di carcere [dalla nostra inviata Rosalba Castelletti] htt… - pietroult : RT @LucaSebastiani_: ??In #Bielorussia è stato condannato a 10 anni di prigione Ales #Bialiatski, attivista per i diritti umani che lo scors… - repubblica : Bielorussia, il Nobel per la pace Bialiatski condannato a 10 anni di carcere [dalla nostra inviata Rosalba Castelle… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: #BREAKIN La #Bielorussia ???? ha condannato a 10 anni il premio Nobel e attivista Ales #Bialiatski: lo rende noto il centr… -

Laha condannato a 10il premio Nobel e attivista Ales Bialiatski: lo rende noto il centro per i diritti umani da lui fondato Viasna. Viasna ha dichiarato in un comunicato che il 60enne ...Nelle motivazioni per il premio Nobel dello scorso anno Bialataski veniva descritto come ' uno degli iniziatori del movimento per la democrazia emerso a metà degli'80 in, che ha ...I suoi collaboratori e coimputati nel processo,Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich, sono stati condannati rispettivamente a nove e settedi reclusione. Abbonati per leggere anche Leggi ...

Bielorussia: il Premio Nobel Bialiatski condannato a 10 anni di carcere RaiNews

(ANSA) - MOSCA, 03 MAR - La Bielorussia ha condannato a 10 anni il premio Nobel e attivista Ales Bialiatski: lo rende noto il centro per i diritti umani da lui fondato Viasna. Viasna ha dichiarato in ...Ales Bialiatski, premio Nobel per la Pace 2022, è stato arrestato in Bielorussia e condannato a 10 anni. L'attivista 60enne è co-fondatore di Viasna, movimento democratico fondato in Bielorussia a met ...