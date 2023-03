Bielorussia, 10 anni di carcere al premio nobel Bialiatski (Di venerdì 3 marzo 2023) La Bielorussia, governata dal regime di Lukashenko, più volte accusato di gravi violazioni dei diritti umani ha condannato a 10 anni di carcere il premio nobel per la pace Ales Bialiatski. Lo ha reso ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 marzo 2023) La, governata dal regime di Lukashenko, più volte accusato di gravi violazioni dei diritti umani ha condannato a 10diilper la pace Ales. Lo ha reso ...

