Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Il medico della Casa Bianca: a Biden rimosso un basalioma, non servono cure #biden #3marzo - ilmessaggeroit : #tumori, a Joe #biden rimosso basalioma dal petto. Il medico: «Non servono altre cure» - leggoit : #Biden, il medico della Casa Bianca annuncia: «Rimosso un #basalioma» - EdmontDantes_67 : AL JAZEERA: urgente | Medico della Casa Bianca: il mese scorso il presidente Joe Biden ha subito un intervento chir… - EdmontDantes_67 : #BREAKING?? Biden ha rimosso la lesione cutanea cancerosa a febbraio, dice il medico -

Lo afferma ildel presidente Kevin O'Connnor, sottolineando che il basalioma non tende a espandersi o a produrre metastasi come altri più pericolosi tipi di cancro alla pelle.e il ......consigliodel Texas sta cercando di toglierle la licenza per aver usato l'lVERMECTlNA." "L'lVERMECTlNA è una minaccia per i profitti di Big Pharma, ospedali e la narrativa del governo. ......Questo provvedimento si inserisce in un cambio di atteggiamento dell'amministrazionea ...dei pagamenti sulla blockchain Un esempio è stato l'attacco tramite malware contro un centroin ...

Medico Casa Bianca, a Biden rimosso basalioma, non servono cure tvsvizzera.it

WASHINGTON (AP) — Una lesión en la piel que le fue extirpada al presidente Joe Biden del pecho el mes pasado era un carcinoma de célula basal —una forma común de cáncer de piel_, dijo su médico el ...Washington, 3 mar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue operado el pasado 16 de febrero de una lesión de la piel en el pecho que resultó ser un carcinoma y que concluyó con éxito, informó ...