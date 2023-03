Biathlon, Nove Mesto 2023: calendario, programma, orari e tv settima tappa Coppa del Mondo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Nove Mesto 2023, settima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di Biathlon. Dopo un mese di stop per la disputa dei Mondiali è il momento di tornare in pista per la Coppa del Mondo, che fa tappa in Repubblica Ceca. Tanta attesa per gli azzurri, reduci da grandissimi risultati nella rassegna iridata con quattro medaglie portate a casa (un oro, un argento e due bronzi). Si parte giovedì 2 marzo con la sprint maschile, per poi proseguire il giorno dopo con quella femminile. Sabato 4 marzo spazio agli inseguimenti, e domenica 5 si chiuderà con le staffette. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ilcon le date, glie la diretta streaming didelladel2022/di. Dopo un mese di stop per la disputa dei Mondiali è il momento di tornare in pista per ladel, che fain Repubblica Ceca. Tanta attesa per gli azzurri, reduci da grandissimi risultati nella rassegna iridata con quattro medaglie portate a casa (un oro, un argento e due bronzi). Si parte giovedì 2 marzo con la sprint maschile, per poi proseguire il giorno dopo con quella femminile. Sabato 4 marzo spazio agli inseguimenti, e domenica 5 si chiuderà con le staffette. Di seguito il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo sprint #NoveMesto - sportface2016 : #Biathlon, sprint femminile #NoveMesto: trionfa #Roeiseland, #Wierer chiude quarta - Chiccog17 : Ufficiale: Nove Mesto per Elvira Oeberg come Pokljuka per Vittozzi. La svedese paga una giornataccia e manca l’acce… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Roeiseland ritrova la vittoria nella Sprint di Nove Mesto, Wierer quarta e Vittozzi ottava #biathlon #3Marzo - neveitalia : Roeiseland ritrova la vittoria nella Sprint di Nove Mesto, Wierer quarta e Vittozzi ottava #biathlon #3Marzo… -