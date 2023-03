Biathlon | Coppa del Mondo 2023 | Marte Olsbu Roeiseland vince la sprint a Nove Mesto Wiester quarta | Vittozzi ottava

(Di venerdì 3 marzo 2023) La settima tappa delladelfemminile di2022-, scattata oggi aNa Morave, in Repubblica Ceca, vede la doppietta norvegese nella 7.5 kmfemminile: a cogliere il successo è, che spara col 100% e mette in riga la connazionale Ingrid Landmark Tandrevold, seconda, e la francese Anais Chevalier-Bouchet, terza. Sfiora il podio Dorothea Wierer,, mentre si piazza in top ten Lisa. A punti anche Rebecca Passler, 23ma e Samuela Comola, 29ma, mentre è fuori dalle migliori 40 ma rientra tra le prime 60 e dunque prenderà parte all’inseguimento anche Hannah Auchentaller, 57ma. Oggi il successo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Biathlon, Coppa del Mondo femminile 2022/2023: la classifica generale aggiornata dopo sprint #NoveMesto - ge_aldrig_upp : Sprint femminile vista con mezzo occhio ma carina. Marte Røiseland ???? fa percorso netto e ipoteca anche l'inseguime… - federcronos : Il fine settimana sarà targato anche #Biathlon. Domani e domenica un team di #cronos svolgerà il servizio nell’ulti… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Vittozzi e Wierer ripartono da Nove Mesto per l'ultimo assalto alla Coppa del Mondo: la startlist della Sprint #biathlon @A… - neveitalia : Vittozzi e Wierer ripartono da Nove Mesto per l'ultimo assalto alla Coppa del Mondo: la startlist della Sprint… -

Marte Olsbu Roeiseland vince la sprint femminile di Nove Mesto , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. Gara perfetta da parte dell'atleta norvegese, che trova il doppio zero e sfreccia sugli sci, mettendo in chiaro le sue intenzioni fin da subito e conquistando ...La diretta testuale della sprint femminile di Nove Mesto , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di partenza: Samuele Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Hannah Auchent all er. Appuntamento alle ...Il programma con gli orari e la diretta streaming della sprint femminile di Nove Mesto , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di partenza: Samuele Comola, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Hannah Auchent all er. Appuntamento ...

Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2023. Dopo cinque podi l'Italia cerca la prima vittoria OA Sport

A più di un anno dall'ultima vittoria nell'Inseguimento olimpico e dopo una stagione travagliatissima, la detentrice della Coppa del Mondo si impone di forza e ...Ecco tutti gli sport in tv da seguire oggi: occhi puntati sulle prove libere del primo GP di Formula 1 della stagione in Bahrain.