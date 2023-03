Bianca Atzei sulla cicatrice del parto: “Il segno più bello”. La foto su Instagram (Di venerdì 3 marzo 2023) Mostrarsi è una scelta personale, talvolta difficile da compiere, soprattutto perché i social possono trasformarsi spesso nel peggior incubo. Bianca Atzei ha voluto mostrare la sua cicatrice dopo il parto cesareo: “Il segno più bello”, così l’ha descritto, riferendosi alla nascita di Noa Alexander, che tanto ha atteso. Dopo il dolore dell’aborto, è arrivato un arcobaleno nella sua vita: con Stefano Corti, è più felice che mai. Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: la foto su Instagram Siamo umani, e viviamo di cicatrici, visibili o meno. Per Bianca Atzei, quella del parto è la più bella, la più importante, con un profondo ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 marzo 2023) Mostrarsi è una scelta personale, talvolta difficile da compiere, soprattutto perché i social possono trasformarsi spesso nel peggior incubo.ha voluto mostrare la suadopo ilcesareo: “Ilpiù”, così l’ha descritto, riferendosi alla nascita di Noa Alexander, che tanto ha atteso. Dopo il dolore dell’aborto, è arrivato un arcobaleno nella sua vita: con Stefano Corti, è più felice che mai.mostra ladel: lasuSiamo umani, e viviamo di cicatrici, visibili o meno. Per, quella delè la più bella, la più importante, con un profondo ...

