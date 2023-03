Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo dopo il parto e gli hater si scatenano: “Uno spogliarello, puro esibizionismo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati quasi due mesi da quando Bianca Atzei è diventata mamma del piccolo Noah Alexander, avuto con il compagno Stefano Corti: da allora, la cantante condivide sui social i momenti salienti della maternità, tra alti e bassi come sempre è quando si diventa genitori, specialmente per la prima volta. Così, nelle scorse ore l’artista ha pubblicato un post in cui mostra la cicatrice lasciata dal parto cesareo: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita“, ha scritto nella didascalia prima di approfondire meglio l’argomento nelle Storie. “dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo, e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male – ha spiegato poi Bianca Atzei -. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati quasi due mesi da quandoè diventata mamma del piccolo Noah Alexander, avuto con il compagno Stefano Corti: da allora, la cantante condivide sui social i momenti salienti della maternità, tra alti e bassi come sempre è quando si diventa genitori, specialmente per la prima volta. Così, nelle scorse ore l’artista ha pubblicato un post in cuila cicatrice lasciata dal: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita“, ha scritto nella didascalia prima di approfondire meglio l’argomento nelle Storie. “unla tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo, e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male – ha spiegato poi-. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo dopo il parto e gli hater si scatenano: “Uno spogliarello, puro esibiz… - zazoomblog : Bianca Atzei sulla cicatrice del parto: “Il segno più bello”. La foto su Instagram - #Bianca #Atzei #sulla… - infoitcultura : Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: «Il segno più bello della mia vita». Corti scherza: «Se non ti copri...» - francobus100 : Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: «Il segno più bello della mia vita». Corti scherza: «Se non ti copri...… - ilmessaggeroit : Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: «Il segno più bello della mia vita». Corti scherza: «Se non ti copri...» -