Biagio Antonacci a Trieste. sabato 15 luglio 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) In Piazza Unità ritornano i grandi concerti di Live in Trieste. A distanza di cinque anni dall’ultimo grande happening musicale, la centralissima piazza del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, fra le più belle al mondo, ospiterà nuovamente spettacoli musicali dal vivo che accoglieranno migliaia di persone dall’Italia e dall’estero. Primo appuntamento annunciato oggi è quello che vedrà protagonista, sabato 15 luglio (inizio alle 21.30), Biagio Antonacci, cantautore fra i più amati della musica italiana di sempre. A Trieste Biagio porterà il “Biagio Antonacci Estate 2023”, nuovo tour estivo che segue il successo di quello andato in scena nella stagione indoor nei principali palazzetti della penisola. I biglietti per ... Leggi su udine20 (Di venerdì 3 marzo 2023) In Piazza Unità ritornano i grandi concerti di Live in. A distanza di cinque anni dall’ultimo grande happening musicale, la centralissima piazza del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, fra le più belle al mondo, ospiterà nuovamente spettacoli musicali dal vivo che accoglieranno migliaia di persone dall’Italia e dall’estero. Primo appuntamento annunciato oggi è quello che vedrà protagonista,15(inizio alle 21.30),, cantautore fra i più amati della musica italiana di sempre. Aporterà il “Estate”, nuovo tour estivo che segue il successo di quello andato in scena nella stagione indoor nei principali palazzetti della penisola. I biglietti per ...

