Bettini durissimo contro il Pd sulla morte di Astorre | “Compagni | lo abbiamo lasciato solo…”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nel Pd il momento del lutto sincero per ladi Bruno. Un dolore che va rispettato. Ma non può passare inosservato il ricordo che Goffredoha dedicato al compagno di partito, che rappresenta anche un drammatico j’accuse alla politica del Pd e più in generale alla politica che si fonda su cinismo e carrierismo. “Se n’è andato nel modo più triste” “Se ne è andato nel modo più triste, solitario, doloroso e sconcertante – scrive– Brunoè stato fino all’ultimo un dirigente importante del partito di Roma e del Lazio. Direi persino, per molti aspetti, decisivo. Senatore, segretario regionale, personalità radicata e influente, saldissimo punto di riferimento soprattutto nella provincia di Roma e per tanti amministratori e sindaci. Lo conobbi quando era ancora molto ...

