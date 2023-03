Bersani su Schlein: 'Se allarga il Pd e lo farà discutere saprà tenerlo unito' (Di venerdì 3 marzo 2023) Il vecchio capo torna nella nuova ditta? Perché no? Se per il Pd "come spero, sarà un nuovo inizio, ci sarò anch'io" nel riprendere la tessera. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 marzo 2023) Il vecchio capo torna nella nuova ditta? Perché no? Se per il Pd "come spero, sarà un nuovo inizio, ci sarò anch'io" nel riprendere la tessera. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Bersani sulla svolta: «Se Schlein allarga il Pd la scissione non ci sarà. E nessuno balli da solo» - il_cappellini : Per capire quanto Schlein abbia da pedalare basta guardare ai numeri assoluti: Veltroni 2.667.000 voti (2007); Bers… - globalistIT : - noth2loos : RT @francofontana43: “Se Schlein allarga il Pd, la scissione non ci sarà. E nessuno balli da solo”. Un Bersani particolarmente ecumenico, q… - mgsnazionale : RT @Corriere: Bersani sulla svolta: «Se Schlein allarga il Pd la scissione non ci sarà. E nessuno balli da solo» -