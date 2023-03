Berrettini si ritira per infortunio, Rune in semifinale. Cocciaretto promossa: è ai quarti (Di venerdì 3 marzo 2023) Non c'è pace per Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio al piede sinistro trascinato per mesi dopo il torneo di Napoli, i problemi fisici tornano a bussare alla sua porta fermando la sua corsa nel ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Non c'è pace per Matteo. Dopo l'al piede sinistro trascinato per mesi dopo il torneo di Napoli, i problemi fisici tornano a bussare alla sua porta fermando la sua corsa nel ...

