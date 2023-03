Bergamo | Arca Fondi SGR e BPER Banca piantumano 750 alberi per realizzare un’area verde urbana

(Di venerdì 3 marzo 2023)SGR ehanno completato a, la piantumazione di 750che contribuiranno a riqualificareall’interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco. Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione diche diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento atmosferico, causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate, che il fenomeno delle isole di calore. Glipiantati appartengono per la maggior parte alla tipologia degli arbusti, che consentono alla fauna locale di nutrirsi ...

BPER Banca, in collaborazione con Arca Fondi, ha completato a Bergamo la piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un'area all'interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. Grazie a questa iniziativa, che consentono alla fauna locale di nutrirsi e riprodursi Arca Fondi Sgr e Bper Banca hanno completato oggi, a Bergamo, la piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un'area all'interno del Parco.

Gotti (BPER Banca): "Siamo impegnati nella riduzione delle emissioni e nella creazione di prodotti per favorire un’economia a basso impatto di carbonio" ...L'impegno di Arca Fondi SGR e BPER Banca: "Ci stiamo avvicinando a una consapevolezza sempre più forte, quella di dover dare il nostro contributo alla tutela ambientale" ...