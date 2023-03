Beni confiscati per finalità sociali, il modello Cancello ed Arnone (Di venerdì 3 marzo 2023) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 marzo 2023) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Invinctus1 : @PossibileIt Iniziamo col denunciare in procura, così chi ha offerto la schiavitù possa spiegare al giudice come il… - agescidiamante : RT @agesci: ?? Oggi alle 18.00 collegati con noi per l'incontro “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle #mafie” con Tatiana GIAN… - agesci : ?? Oggi alle 18.00 collegati con noi per l'incontro “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle #mafie” con… - letteraemme_ : Frode all’Unione Europea, confiscati beni per oltre 400 mila euro a Caronia - ilgiornalelocal : #Camorra, confiscati beni a imprenditore edile vicino ai #Casalesi -