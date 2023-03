Benedetta Parodi si sfoga con i fan | I miei figli non mi considerano più

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 3 marzo 2023)si confida con i fan: i suoi treormai non lapiù La conduttrice di Bake Off Italia, come la famosissima sorella Cristina, ha trovato nella comunicazione la sua vera vocazione. Se la maggiore è diventata famosissima come mezzo busto del Tg,ha iniziato ha sfondato nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione: la cucina. Inizia a pubblicare le sue non solo su tantissimi libri, ma ottiene anche degli spazi in tv dove si cimenta ai fornelli mostrando passo passo come ricreare le sue pietanze.però ottiene il momento di massima popolarità grazie al programma più dolce che ci sia: Bake Off Italia. Con i suoi consigli ed aiuti ai concorrenti, diventa ufficialmente, dopo Mara Venier, la seconda Zia italiana più famosa d'Italia e ...