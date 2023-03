Belgio, condannata all’ergastolo per aver ucciso i 5 figli a coltellate nel 2006: 56enne ha ottenuto l’ok all’eutanasia (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati 15 anni esatti da quando uccise i suoi cinque figli. Da quel giorno Genevieve Lhermitte ha vissuto in una cella di un carcere belga e, dal 2019, in una stanza di un ospedale psichiatrico. Ma il 28 febbraio, la 56enne ha visto esaudita la sua richiesta di poter ricorrere all’eutanasia, dopo una lunga procedura giudiziaria che prevede il consulto di diversi pareri medici e all’attestazione di una sofferenza psicologica insopportabile del richiedente. La legge belga, infatti, prevede che in presenza di una “insopportabile” sofferenza psicologica e non solo fisica un cittadino possa chiedere di ricorrere all’eutanasia. E il tribunale ha ritenuto che il caso di Lhermitte, devastata dalle conseguenze psicologiche del suo atto per il quale stava scontando una condanna all’ergastolo, avesse tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati 15 anni esatti da quando uccise i suoi cinque. Da quel giorno Genevieve Lhermitte ha vissuto in una cella di un carcere belga e, dal 2019, in una stanza di un ospedale psichiatrico. Ma il 28 febbraio, laha visto esaudita la sua richiesta di poter ricorrere, dopo una lunga procedura giudiziaria che prevede il consulto di diversi pareri medici e all’attestazione di una sofferenza psicologica insopportabile del richiedente. La legge belga, infatti, prevede che in presenza di una “insopportabile” sofferenza psicologica e non solo fisica un cittadino possa chiedere di ricorrere. E il tribunale ha ritenuto che il caso di Lhermitte, devastata dalle conseguenze psicologiche del suo atto per il quale stava scontando una condanna, avesse tutti ...

