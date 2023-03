Belgio, bimba italiana di sei mesi muore dopo una caduta al nido: si indaga per presunte percosse (Di venerdì 3 marzo 2023) È morta questa notte, dopo essere stata ricoverata per giorni, in Belgio, la bimba di sei mesi di origini italiane che, secondo quanto riportato dall’educatrice che l’aveva in custodia all’asilo nido, si sarebbe ferita in seguito ad una caduta accidentale. Sulla sua versione gli inquirenti hanno dei dubbi: ecco perché, nelle scorse ore, hanno deciso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) È morta questa notte,essere stata ricoverata per giorni, in, ladi seidi origini italiane che, secondo quanto riportato dall’educatrice che l’aveva in custodia all’asilo, si sarebbe ferita in seguito ad unaaccidentale. Sulla sua versione gli inquirenti hanno dei dubbi: ecco perché, nelle scorse ore, hanno deciso ... TAG24.

