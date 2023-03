Beckham, il figlio Brooklyn si sposa (di nuovo)? La moglie Nicola: «Le prime nozze sono state stressanti» (Di venerdì 3 marzo 2023) È passato quasi un anno dalle nozze faraoniche tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Il loro matrimonio, celebrato il 9 aprile 2022, è finito al centro di una bufera di polemiche per il costo da capogiro, più di 3 milioni di dollari. Ma la new entry della famiglia Beckham non sembra essere rimasta troppo soddisfatta da una cerimonia che, a suo dire, l’avrebbe stressata troppo. E l’ipotesi è che i due si possano risposare a breve. La causa I festeggiamenti dell’anniversario di nozze potrebbero non essere riservati come quelli propri di due sposini. Il desiderio della signora Beckham, infatti, sarebbe quello di organizzare nuovamente un matrimonio dopo quello dello scorso anno, costato una cifra milionaria e tutt’ora fonte di grande stress. Pochi giorni ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 3 marzo 2023) È passato quasi un anno dallefaraoniche traPeltz. Il loro matrimonio, celebrato il 9 aprile 2022, è finito al centro di una bufera di polemiche per il costo da capogiro, più di 3 milioni di dollari. Ma la new entry della famiglianon sembra essere rimasta troppo soddisfatta da una cerimonia che, a suo dire, l’avrebbe stressata troppo. E l’ipotesi è che i due si possano rire a breve. La causa I festeggiamenti dell’anniversario dipotrebbero non essere riservati come quelli propri di due sposini. Il desiderio della signora, infatti, sarebbe quello di organizzare nuovamente un matrimonio dopo quello dello scorso anno, costato una cifra milionaria e tutt’ora fonte di grande stress. Pochi giorni ...

