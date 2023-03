Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Beatrice Valli, l'annuncio sulla gravidanza: «Ecco la data del parto» - TanyaGuaida : La piega perfetta con ghd Duet Style by Beatrice Valli - DonnaGlamour : Beatrice Valli, altri problemi in gravidanza: “Sono tornate le vertigini…” - FQMagazineit : La critica di Beatrice Valli contro sua sorella Ludovica: “Non voglio darglielo” - speroscherzi_ : @adiafora_ @Spectra_anna @Simoranda1 @Laurapratolina Esatto è questo il punto, tipo non mi domando il perché di Bea… -

'Il termine della gravidanza è il 20 aprile ' annuncianelle sue stories Instagram. L'ex volto di Uomini e donne , sposata col tronista Marco Fantini, è incinta del suo quarto figlio, per la terza volta femmina. E, di tanto in tanto, ...- Ha sfilato anche con Marco Fantini, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, attualmente in coppia con. - Pratica lo snowboard , come si evince dalle foto pubblicate sul suo profilo. ...sfoggia il pancione e punta sul rosa: il suo look total pink sembra dedicato alla bambina che aspetta e che nascerà tra poche settimane. Cappotto oversize o rigoroso E' morbido, ...

Beatrice Valli, l'annuncio sulla gravidanza: «Ecco la data del parto» leggo.it

Ieri Ludovica Valli ha festeggiato il suo compleanno, a casa, felice. Nessun party per l’influencer che da poche settimane è diventata mamma del suo secondo figlio. Ludovica Valli ha compiuto 26 anni ...Il cappotto è la star dei look invernali: in tante lo amano bianco, da Carla Bruni a Kate Middleton. Ecco quali sono gli altri coat-trend.