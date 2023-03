Bce, inflazione unico obiettivo: tassi su anche fino a luglio (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Bce senza freni sui tassi di interesse, in una corsa che prosegue da mesi e che con tutta probabilità continuerà anche dopo marzo. È lo stesso governatore della Banca Centrale Christine Lagarde a confermarlo, come riporta l’Ansa. Bce, tassi ancora su: “inflazione obiettivo numero uno” La Bce, insomma, non vuole fermarsi sui tassi di interesse. La paura che ciò possa avere forti ripercussioni su economie già disastrate come quelle europee è forte. Dalla Lagarde, comunque, non un passo indietro: “È possibile che continui il percorso di rialzo dei tassi di interesse oltre marzo”, dice, aggiungendo che “saranno i dati a decidere. Faremo ciò che è necessario affinché l’inflazione scenda al 2%. È il nostro obiettivo“. Da inizio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – Bce senza freni suidi interesse, in una corsa che prosegue da mesi e che con tutta probabilità continueràdopo marzo. È lo stesso governatore della Banca Centrale Christine Lagarde a confermarlo, come riporta l’Ansa. Bce,ancora su: “numero uno” La Bce, insomma, non vuole fermarsi suidi interesse. La paura che ciò possa avere forti ripercussioni su economie già disastrate come quelle europee è forte. Dalla Lagarde, comunque, non un passo indietro: “È possibile che continui il percorso di rialzo deidi interesse oltre marzo”, dice, aggiungendo che “saranno i dati a decidere. Faremo ciò che è necessario affinché l’scenda al 2%. È il nostro“. Da inizio ...

