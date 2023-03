Bastoni-Inter, appuntamento per il rinnovo! Distanza su un aspetto – CdS (Di venerdì 3 marzo 2023) Alessandro Bastoni ha il contratto in scadenza a giugno del 2024. L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, ha messo in agenda un nuovo incontro con l’entourage per trattare il rinnovo: c’è Distanza su un aspetto Distanza – L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Alessandro Bastoni. Il club, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha già messo in agenda un nuovo appuntamento con Tinti, l’agente del difensore, che andrà in scena dopo il match di ritorno contro il Porto, crocevia fondamentale della stagione dal punto di vista sportivo ed economico. I contatti avuti fra le parti nelle scorse settimane hanno mostrato una notevole differenza fra domanda ed offerta: il club nerazzurro ha proposto 4,5 milioni più bonus, la richiesta dell’entourage si ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Alessandroha il contratto in scadenza a giugno del 2024. L’, secondo il Corriere dello Sport, ha messo in agenda un nuovo incontro con l’entourage per trattare il rinnovo: c’èsu un– L’è al lavoro per il rinnovo di Alessandro. Il club, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha già messo in agenda un nuovocon Tinti, l’agente del difensore, che andrà in scena dopo il match di ritorno contro il Porto, crocevia fondamentale della stagione dal punto di vista sportivo ed economico. I contatti avuti fra le parti nelle scorse settimane hanno mostrato una notevole differenza fra domanda ed offerta: il club nerazzurro ha proposto 4,5 milioni più bonus, la richiesta dell’entourage si ...

