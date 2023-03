“Basta fare cinema”: duro stop all’idea stadio di Inter e Milan (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo l’idea del Milan di sganciarsi dall’Inter per la costruzione del nuovo stadio di proprietà, si levano voci severe anche dalla politica Ha fatto scalpore, negli ultimi giorni, l’annunciata intenzione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo l’idea deldi sganciarsi dall’per la costruzione del nuovodi proprietà, si levano voci severe anche dalla politica Ha fatto scalpore, negli ultimi giorni, l’annunciata intenzione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @galbiati_diego @Angelo97061813 Basta chiedere, ma questa comunque non la capisco, dovreste essere contenti di sape… - alice_finardi : Nel mentre il tram è arrivato giusto in tempo per farmi fare l’ultima fermata. Arrivo 20 min in ritardo dall’estet… - evieezamora : benedetta entrata palesemente per ballare in coppia con mattia. attenzione, per lei non è una grande perdita, anzi… - Deanwinch16 : @downeysvoice @adtoomuch Ha cercato di far smettere. Oggi erano ripartiti alla carica con sto divorzio. Lo scorso a… - Benny13581610 : @Alessio6246 Ma sicuro forse parlava e basta senza fare confessionale comunque lui ha detto cose pessime su di lei quando è arrabbiato -