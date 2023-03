Basket: Virtus Bologna opaca in Eurolega, 20 triple del Fenerbahce non lasciano speranze (Di venerdì 3 marzo 2023) Era già difficile per propria natura, ma le percentuali da tre del Fenerbahce hanno reso impossibile la trasferta di Istanbul per la Virtus Segafredo Bologna. Gli uomini di Sergio Scariolo cedono con un passivo pesantissimo, 104-72. Nella gragnuola di triple realizzata dai padroni di casa spiccano l’ex Sassari Dyshawn Pierre (20 punti), Johnathan Motley e Marko Guduric (16), Scottie Wilbekin (15) e Nick Calathes (11). In casa bianconera l’unico che ha relativamente da sorridere è Marco Belinelli (18). Di fatto, l’incontro è tale soltanto per la prima metà del quarto d’apertura. Motley si districa bene tra tre liberi di Teodosic, ma l’equilibrio c’è ed è il serbo, insieme a Calathes, a esserne protagonista. Ojeleye cerca di dare alle V nere l’allungo del 6-12, ma qui comincia la sfuriata del Fenerbahce. ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Era già difficile per propria natura, ma le percentuali da tre delhanno reso impossibile la trasferta di Istanbul per laSegafredo. Gli uomini di Sergio Scariolo cedono con un passivo pesantissimo, 104-72. Nella gragnuola direalizzata dai padroni di casa spiccano l’ex Sassari Dyshawn Pierre (20 punti), Johnathan Motley e Marko Guduric (16), Scottie Wilbekin (15) e Nick Calathes (11). In casa bianconera l’unico che ha relativamente da sorridere è Marco Belinelli (18). Di fatto, l’incontro è tale soltanto per la prima metà del quarto d’apertura. Motley si districa bene tra tre liberi di Teodosic, ma l’equilibrio c’è ed è il serbo, insieme a Calathes, a esserne protagonista. Ojeleye cerca di dare alle V nere l’allungo del 6-12, ma qui comincia la sfuriata del. ...

