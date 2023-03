Basket NBA | per LeBron James stop di almeno tre settimane

(Di venerdì 3 marzo 2023)starà fuori un minimo di tredopo l’infortunio rimediato in NBA contro i Dallas Mavericks. La stella dei Los Angeles Lakers, come annunciato dalla franchigia californiana, verrà valutato solamente tra 21 giorni in seguito al problema al tendine del piede destro. A quel punto bisognerà capire se il 38enne potrà rientrare in campo, mentre la sua squadra insegue un approdo ai playoff tutt’altro che scontato. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #NBA - Per #LeBron James stop di almeno tre settimane - sportface2016 : #NBA - Per #LeBron James stop di almeno tre settimane - SportRepubblica : Antetokounmpo entra nel calcio: la stella Nba nella proprietà del Nashville Sc - Luxgraph : Nba, infortunio LeBron James: il comunicato dei Lakers sui tempi di recupero - tuttosport : ?? #Lakers, i tempi di recupero di #LeBronJames Il comunicato ?? #NBA #nba #LeBron #James #Tuttosport -

... come accade negli Usa, ad esempio, cone football americano: "Siamo sempre schiavi del ... See NFL fanno 10 miliardi all'anno, ci sarà un motivo. In Europa invece non ci riusciamo perché ...Giannis Antetokounmpo entra nel mondo del calcio. La stelladei Milwaukee Bucks è entrato nella proprietà del Nashville SC, club che dal 2020 milita nella ...Kostas e Alex che giocano tutti a...Lui è Danilo Gallinari, incontrastata stella italiana deld'oltre oceano, quel campionatoche solo pochi anni or sono sembrava meta irraggiungibile per i nostri atleti. Lei, innamorata ...

Spunta una maglia del Napoli durante una partita NBA (FOTO) AreaNapoli.it

Basket NBA - LeBron James dovrà stare fermo almeno tre settimane per un infortunio al tendine del piede destro.Anche quest’anno il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni ...