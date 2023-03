Basket femminile, Serie A1 2023: fari puntati su Reyer Venezia-Virtus Bologna e San Giovanni-Sassari. Schio affronta Lucca (Di venerdì 3 marzo 2023) Si svolgerà in questo fine settimana la 22ma giornata della Serie A 2022-2023 di Basket femminile. Tra domani e domenica scenderanno in campo tutte le 14 squadre del campionato italiano e il divertimento di certo non mancherà. La 22ma giornata si aprirà domani sera alle 20:00 con il match tra Campobasso e Crema. Qui da una parte il gruppo di Domenico Sabatelli, attualmente settimo con uno score di 11-10, proverà a vincere per mantenersi saldamente in zona playoff, mentre dall’altra le ragazze di Giuseppe Piazza andranno a caccia del quarto successo consecutivo per confermare l’ottava posizione. Sempre domani sera, ma alle 20:30, si svolgeranno le partite Ragusa-Faenza e San Martino di Lupari-Brixia Basket. Nel primo incontro la compagine siciliana avrà la possibilità di conquistare il 12° successo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Si svolgerà in questo fine settimana la 22ma giornata dellaA 2022-di. Tra domani e domenica scenderanno in campo tutte le 14 squadre del campionato italiano e il divertimento di certo non mancherà. La 22ma giornata si aprirà domani sera alle 20:00 con il match tra Campobasso e Crema. Qui da una parte il gruppo di Domenico Sabatelli, attualmente settimo con uno score di 11-10, proverà a vincere per mantenersi saldamente in zona playoff, mentre dall’altra le ragazze di Giuseppe Piazza andranno a caccia del quarto successo consecutivo per confermare l’ottava posizione. Sempre domani sera, ma alle 20:30, si svolgeranno le partite Ragusa-Faenza e San Martino di Lupari-Brixia. Nel primo incontro la compagine siciliana avrà la possibilità di conquistare il 12° successo in ...

