Basket, Eurolega: una notte da vera Olimpia! Milano domina contro l’Olympiacos al Forum (Di venerdì 3 marzo 2023) Finalmente una notte da vera Olimpia! Quarta vittoria consecutiva per Milano in Eurolega con la squadra di Ettore Messina che domina al Forum contro l’Olympiacos per 83-62. Una serata davvero magica per l’EA7, probabilmente una delle migliori della stagione, che aumenta i rimpianti per un’Eurolega che poteva essere decisamente diversa per i milanesi, con un piazzamento playoff ancora troppo lontano per crederci davvero. Il miglior marcatore di Milano è Billy Baron 18 punti, ma è nel complesso tutta la squadra a funzionare, con Melli che raggiunge la doppia cifra (10). All’Olympiacos non bastano i 10 punti di Thomas Walkup e Sasha Vezenkov. Ottimo avvio di Milano con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Finalmente unadaQuarta vittoria consecutiva perincon la squadra di Ettore Messina chealper 83-62. Una serata davvero magica per l’EA7, probabilmente una delle migliori della stagione, che aumenta i rimpianti per un’che poteva essere decisamente diversa per i milanesi, con un piazzamento playoff ancora troppo lontano per crederci davvero. Il miglior marcatore diè Billy Baron 18 punti, ma è nel complesso tutta la squadra a funzionare, con Melli che raggiunge la doppia cifra (10). Alnon bastano i 10 punti di Thomas Walkup e Sasha Vezenkov. Ottimo avvio dicon la ...

