(Di venerdì 3 marzo 2023) Istanbul, 3 mar. - (Adnkronos) - Pesante ko per 104-72 della Virtusa Istanbul contro ilin un match diinizia bene, conquistando qualche viaggio in lunetta, ma la furia della squadra di Itoudis si scatena presto. Una pressione asfissiante causa palle perse (6 nel 1° quarto) e falli in attacco alla Virtus. La morsa difensiva diventa anche un attacco eccezionale: le 7 triple realizzate sulle 12 tentate, molte in transizione, sono una mannaia per, che chiude sotto 31 a 14 dopo i primi 10 minuti. Wilbekin, Pierre e Guduric hanno la mano calda e lo confermano anche nel secondo periodo, quando il bilancio delle triple diventa 12/20. Dopo un tempo, le soluzioni a bersaglio dall'arco del Fener sono più dei tiri complessivi didal campo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... STANLEYCEDEO13 : RT @Gazzetta_it: La squadra di Scariolo resiste cinque minuti, prima di affondare sotto una pioggia di triple #eurolega - TV7Benevento : Basket: Eurolega, Bologna travolta dal Fenerbahce 104-72 - - Gazzetta_it : La squadra di Scariolo resiste cinque minuti, prima di affondare sotto una pioggia di triple #eurolega - sportli26181512 : Eurolega, Fenerbahce-Virtus Bologna 104-72: gli highlights: Meno di 20 minuti sono sufficienti alla squadra turca p… - OA_Sport : Basket: la Virtus Bologna costretta a una durissima resa contro il Fenerbahce -

La cronaca e il tabellino di Fenerbahce - Virtus Segafredo Bologna 104 - 72 , match valido per il ventiseiesimo turno dell'2022/2023 di. Sconfitta pesantissima in Turchia per gli uomini di Scariolo, vittime di una prestazione a tratti davvero ingiocabile da parte dei padroni di casa. Una serata da ..., Virtus: Pomeriggio diper la Virtus, attesa dalla delicata trasferta contro il Fenerbahce. V nere prive di Cordinier e Lundberg, i turchi recuperano Bjelica. -, Fortitudo: ...Questo piano include tutto ilitaliano ed europeo, l'NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio ... Serie A TIM e Serie BKT, Formula 1®, MotoGP, Rugby, NBA,e Eurocup. Puoi personalizzare ...

Eurolega: pesante sconfitta per la Virtus, il Fenerbahçe vince 104-72 - Sportmediaset Sport Mediaset

Dura poco più di cinque minuti la Virtus prima di affondare sotto una grandinata di triple del Fenerbahce. Le 20 (su 40) mandate a bersaglio dalla squadra di Itoudis sono il record del club in una gar ...Era già difficile per propria natura, ma le percentuali da tre del Fenerbahce hanno reso impossibile la trasferta di Istanbul per la Virtus Segafredo Bologna. Gli uomini di Sergio Scariolo cedono con ...