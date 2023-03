Basket, Eurolega 2023: l’Olimpia Milano ospita al Forum la capolista Olympiacos Pireo. I meneghini provano a mettere in difficoltà i temibili greci (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo turno consecutivo contro una compagine ateniese per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo aver affrontato il Panathinaikos la settimana scorsa, i meneghini attendono al Forum l’altra squadra della Capitale greca ovvero l’Olympiacos Pireo nel ventiseiesimo turno della regular season 2022-2023 (inizio del match previsto domani sera alle ore 20:30). I Campioni d’Italia cercano la quarta vittoria interna consecutiva, dopo aver piegato nell’ordine Stella Rossa, Baskonia e Panathinaikos (78-76 giovedì scorso). I milanesi hanno un record di 9-15 dopo ventiquattro giornate, con una partita da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul non disputata per le vicende legate al terremoto (sfida già riprogrammata per martedì 21 Marzo alle 18:45 ora italiana). ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo turno consecutivo contro una compagine ateniese perin. Dopo aver affrontato il Panathinaikos la settimana scorsa, iattendono all’altra squadra della Capitale greca ovvero l’nel ventiseiesimo turno della regular season 2022-(inizio del match previsto domani sera alle ore 20:30). I Campioni d’Italia cercano la quarta vittoria interna consecutiva, dopo aver piegato nell’ordine Stella Rossa, Baskonia e Panathinaikos (78-76 giovedì scorso). I milanesi hanno un record di 9-15 dopo ventiquattro giornate, con una partita da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul non disputata per le vicende legate al terremoto (sfida già riprogrammata per martedì 21 Marzo alle 18:45 ora italiana). ...

