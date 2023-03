Basket, Eurolega 2022/2023: Milano si regala una grande notte, Olympiacos battuto 83-62 (Di venerdì 3 marzo 2023) La cronaca e il tabellino di Olimpia Milano-Olympiacos 83-62, match valevole per la ventiseiesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Gli uomini di Ettore Messina dimostrano di valere come potenziale i primissimi posti della classifica e sconfiggono nettamente la capolista, al termine di una partita giocata a livelli davvero altissimi. Troppe palle perse per i greci, con Milano che dice la sua anche a rimbalzo e conquista con grande merito una vittoria di assoluto prestigio, anche se probabilmente poco utile ai fini di una classifica già ampiamente compromessa. RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 26^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – Fin dai primi minuti Milano lavora bene in difesa, limitando con efficacia il ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) La cronaca e il tabellino di Olimpia83-62, match valevole per la ventiseiesima giornata della regular season di. Gli uomini di Ettore Messina dimostrano di valere come potenziale i primissimi posti della classifica e sconfiggono nettamente la capolista, al termine di una partita giocata a livelli davvero altissimi. Troppe palle perse per i greci, conche dice la sua anche a rimbalzo e conquista conmerito una vittoria di assoluto prestigio, anche se probabilmente poco utile ai fini di una classifica già ampiamente compromessa. RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 26^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – Fin dai primi minutilavora bene in difesa, limitando con efficacia il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Basket #Eurolega Grande notte europea per l'#OlimpiaMilano, che batte la capolista #Olympiacos al Forum - sportmediaset : Super Milano in Eurolega: con l'Olympiacos quarto successo di fila | Virtus travolta #basket - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 71-58 Eurolega basket 2023 in DIRETTA: massimo vantaggio a +20 per i meneghini gli a… - sportface2016 : #Basket #Eurolega Così #Scariolo nel post-partita di #Fenerbahce-#VirtusBologna: 'Non abbiamo rallentato gli avvers… - STANLEYCEDEO13 : RT @Gazzetta_it: La squadra di Scariolo resiste cinque minuti, prima di affondare sotto una pioggia di triple #eurolega -