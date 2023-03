Basket, colpo esterno della Meomartini: sbancato il parquet di Calvizzano (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 1 marzo la squadra di Promozione maschile del G.S. Meomartini ha conquistato un’altra importantissima vittoria in trasferta nel recupero infrasettimanale della dodicesima giornata di campionato, contro l’Audax Gaudianum Calvizzano, col punteggio finale di 60-54. La partita è stata avvincente e il risultato incerto praticamente fino alla fine. Dopo un inizio deciso ed efficace della squadra di coach Massimo Tipaldi, autrice di un mini break di 7-0, gli uomini del presidente Stefano Capitanio si facevano raggiungere dai padroni di casa e finivano il primo quarto sul 19-17. Nel secondo periodo i beneventani riuscivano ad allungare, realizzando 24 punti contro i soli 10 punti degli avversari e andavano al riposo sul 29-41. Nel terzo periodo la squadra locale trovava alcune buone ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 1 marzo la squadra di Promozione maschile del G.S.ha conquistato un’altra importantissima vittoria in trasferta nel recupero infrasettimanaledodicesima giornata di campionato, contro l’Audax Gaudianum, col punteggio finale di 60-54. La partita è stata avvincente e il risultato incerto praticamente fino alla fine. Dopo un inizio deciso ed efficacesquadra di coach Massimo Tipaldi, autrice di un mini break di 7-0, gli uomini del presidente Stefano Capitanio si facevano raggiungere dai padroni di casa e finivano il primo quarto sul 19-17. Nel secondo periodo i beneventani riuscivano ad allungare, realizzando 24 punti contro i soli 10 punti degli avversari e andavano al riposo sul 29-41. Nel terzo periodo la squadra locale trovava alcune buone ...

