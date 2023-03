Barcellona | Xavi | «Real senza occasioni | ma non sono soddisfatto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 marzo 2023), allenatore del, ha parlato dopo la vittoria contro ilMadrid nelle semifinali della Coppa del Re, tecnico del, ha parlato a Movistar dopo la vittoria per 1-0 del Bernabeu. LE PAROLE – «Il risultato è molto positivo, resta la seconda partita ma siamo soddisfatti del lavoro fatto, abbiamo limitato ilMadrid che di solito ha moltee oggi non ne ha avuto una chiara fino all’89’. Abbiamo vinto tanti duelli giocando con generosità contro un avversario di alto livello. Non ci ha concesso moltee non siamo riusciti ad avere il predominio. Siamo soddisfatti del risultato ma non del gioco espresso. Per il ritorno cambia poco, certo è un vantaggio giocare davanti ai nostri tifosi, ma questo ...