Barbara d'Urso linciata sul web: "Sei un flop clamoroso", l'accusa gravissima (Di venerdì 3 marzo 2023) Barbara d'Urso presa di mira sul web e sbugiardata: ecco la verità sul suo flop clamoroso La conduttrice Barbara d'Urso è senza ombra di dubbio una personalità che divide il web e i telespettatori. Ogni volta che pubblica un contenuto su i suoi social, sono tantissimi i commenti negativi che l'attaccano per qualsiasi cosa: molti sostengono che non dovrebbe vestirsi come una ventenne, altri la trovano una megalomane, mentre i più cattivi puntualmente scrivono che preferiscono seguire Alberto Matano che va in onda parallelamente alla d'Urso in Rai con La Vita in Diretta. Attualmente Barbara si è messa molto in gioco: dopo aver condotto per tanti anni ha deciso di riprendere in mano un nuovo copione e ritornare a teatro. La commedia 'Taxi a due piazze' ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 marzo 2023)d'presa di mira sul web e sbugiardata: ecco la verità sul suoLa conduttriced'è senza ombra di dubbio una personalità che divide il web e i telespettatori. Ogni volta che pubblica un contenuto su i suoi social, sono tantissimi i commenti negativi che l'attaccano per qualsiasi cosa: molti sostengono che non dovrebbe vestirsi come una ventenne, altri la trovano una megalomane, mentre i più cattivi puntualmente scrivono che preferiscono seguire Alberto Matano che va in onda parallelamente alla d'in Rai con La Vita in Diretta. Attualmentesi è messa molto in gioco: dopo aver condotto per tanti anni ha deciso di riprendere in mano un nuovo copione e ritornare a teatro. La commedia 'Taxi a due piazze' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia sul pubblico attiv… - QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - infoitcultura : Ospite speciale per TV Talk: arriva Barbara D’Urso - SpotandWeb : Nuova notizia: Marco Damilano, Manuela Moreno, Barbara D’Urso, Carlo Cracco sono gli ospiti di “Tv Talk - tuttopuntotv : Ospite speciale per TV Talk: arriva Barbara D’Urso #TVTalk #BarbaradUrso -