Bando endotermiche - Lo stop nel 2035 traballa | rinviato il voto del Consiglio Ue

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il provvedimento europeo per loalla vendita di autonelnon sarà all'ordine del giorno delUe del prossimo 7 marzo. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti dei Paesi Ue, ha deciso di rinviare ilprevisto per oggi a causa del crescente rischio di una bocciatura. Inoltre, l'ordine del giorno è stato tolto anche dall'agenda delche avrebbe dovuto approvare e adottare in via definitiva l'accordo raggiunto l'anno scorso con la Commissione e l'Europarlamento. La questione sarà affrontata a "tempo debito", ha rivelato su Twitter il portavoce della Presidenza svedese delUe, Daniel Holmberg.