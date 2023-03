Bandecchi: «La Ternana tornerà in A, per forza» (Di venerdì 3 marzo 2023) In questi giorni ha fatto molto rumore (e anche colore) il video nel quale Stefano Bandecchi risponde sputando alla vivace contestazione dei tifosi della Ternana. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato nei suoi uffici a Roma, dove coltiva anche la passione per i supereroi, oltre che i suoi affari. IL MIO PREFERITO É THANOS – «Tutti pensano che Thanos sia il più cattivo, invece è un uomo vero. Il più pragmatico: al mondo ci sono troppe persone? Io ne ammazzo la metà. E poi mica diventa imperatore, se ne va, a fare l’agricoltore…». LA SERIE A É LONTANA? – «Meno di quanto crediate. Noi torneremo in Serie A, per forza. Adesso siamo a due punti dai playoff e sono certo che il ritorno di Lucarelli abbia già portato un’aria nuova. A Palermo abbiamo giocato benissimo e a fine partita l’ho visto abbracciare tutti. Cristiano ha ritrovato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) In questi giorni ha fatto molto rumore (e anche colore) il video nel quale Stefanorisponde sputando alla vivace contestazione dei tifosi della. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato nei suoi uffici a Roma, dove coltiva anche la passione per i supereroi, oltre che i suoi affari. IL MIO PREFERITO É THANOS – «Tutti pensano che Thanos sia il più cattivo, invece è un uomo vero. Il più pragmatico: al mondo ci sono troppe persone? Io ne ammazzo la metà. E poi mica diventa imperatore, se ne va, a fare l’agricoltore…». LA SERIE A É LONTANA? – «Meno di quanto crediate. Noi torneremo in Serie A, per. Adesso siamo a due punti dai playoff e sono certo che il ritorno di Lucarelli abbia già portato un’aria nuova. A Palermo abbiamo giocato benissimo e a fine partita l’ho visto abbracciare tutti. Cristiano ha ritrovato ...

