Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bandecchi all'attacco: 'Cattivo con i cattivi. Attenti a darmi fastidio. E Terni si fidi di me': Bandecchi all'atta… - PanzerUberAlles : #Bandecchi idolo delle folle, all'ombra del Duomo, sarebbe un gran presidente ?? in un'ipotetica discussione sullo s… - rai_anto : @TernanaOfficial Bandecchi vieni all'Udine United, ti prego, vorrei essere tuo figlio - Daemon348 : @LaZanzaraR24 @giucruciani Bandecchi, gli ucraini devono uccidere fino all'ultimo russo? Ma in #Ucraina non ci sono… - calciomercatoit : ??Caos #Ternana: il presidente #Bandecchi conferma di aver indirizzato degli sputi all'indirizzo di alcuni tifosi ch… -

Stefanoè l'uomo del momento. La lite di sabato con i tifosi della Ternana finita a sputi, con annesso (e molto colorito) sfogo mediatico, è rimbalzata ininterrottamente sui social, italiani e non ......è andato in panchina contro il Palermo poche ore dopo essere richiamato dal presidente, ... Ci si poteva aspettare che negli ultimi minuti il Palermo in casa potesse spingere per vincere,'...Immediata la risposta di Alternativa Popolare e del coordinatore Stefano, che si è attivato per far aderire'iniziativa di solidarietà anche l'Università Niccolò Cusano : 'il popolo ...

GazzaSport - Bandecchi all'attacco: "Cattivo coi cattivi" TifosiPalermo

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Bandecchi all’attacco: “Cattivo coi cattivi”. “ Cattivo coi cattivi. Mi rialzerò di nuovo. Terni si fidi di me ” Questo è il titolo de La Gazzetta Dello Sport, oggi in edicola, scritto da Elisabetta E ...