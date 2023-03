Banca Ifis rafforza il valore del marchio e scala sei posizioni nella classifica “Top 500 Banking Brands” (Di venerdì 3 marzo 2023) Banca Ifis rafforza il valore del proprio brand e scala sei posizioni nella classifica “Top 500 Banking Brands” redatta da The Banker (Gruppo Financial Times), nella quale era entrata per la prima volta nel 2022. Secondo l’analisi condotta da Brand Finance e pubblicata dal magazine finanziario britannico, il valore economico del marchio Banca Ifis è cresciuto del 47% dall’operazione di rebranding, avvenuta nel settembre 2019, e del 15% negli ultimi dodici mesi. Nel 2022, inoltre, la challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio ha scalato nuove posizioni del prestigioso ranking che include ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023)ildel proprio brand esei“Top 500” redatta da The Banker (Gruppo Financial Times),quale era entrata per la prima volta nel 2022. Secondo l’analisi condotta da Brand Finance e pubblicata dal magazine finanziario britannico, ileconomico delè cresciuto del 47% dall’operazione di rebranding, avvenuta nel settembre 2019, e del 15% negli ultimi dodici mesi. Nel 2022, inoltre, la challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio hato nuovedel prestigioso ranking che include ...

