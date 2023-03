bambinisottoattacco | la campagna nel Metaverso per i più piccoli

Un progetto rivolto alla solidarietà e alla beneficenza. È questa l'importante iniziativa che racconta ai visitatori il dramma di 449 ...Abbiamo deciso di unirci alle realtà che puntano al futuro facendo il nostro ingresso nel Metaverso con la, varcando per la prima volta la soglia del nuovo universo tridimensionale insieme a Coderblock . Il Metaverso: un fenomeno sempre più diffuso Il termine "Metaverso" sta ...Coderblock è stata scelta da Save The Children Italia per il lancio nel metaverso della, un'iniziativa che racconta ai visitatori il dramma che 449 milioni di bambini e bambine vivono in zone di conflitto. 'Siamo felici e onorati di ospitare un'iniziativa ...