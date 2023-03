“Bambini in piazza per la salute”: domani Uisp e Siedp in campo per stili di vita sani (Di venerdì 3 marzo 2023) Sabato 4 marzo è una data da segnare sul calendario, si scende in campo in quattro città italiane: Genova, Parma, Napoli e Messina. In occasione della Giornata mondiale contro l’obesità si condivide e si diffonde uno slogan chiaro: Everybody needs to act- Tutti devono fare qualcosa! Per questo motivo Uisp e Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) hanno fatto proprio l’appello e lo hanno rilanciato ai ragazzi, alle ragazze, alle famiglie, alle società sportive e alla scuola. Il frisbee, che verrà donato ai partecipanti, è il simbolo della manifestazione: giocare e rilanciare, muovere e divertirsi per combattere la sedentarietà. L’intento di Siedp e Uisp è quello di promuovere l’adozione di uno stile di vita salutare attraverso la conoscenza degli effetti di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Sabato 4 marzo è una data da segnare sul calendario, si scende inin quattro città italiane: Genova, Parma, Napoli e Messina. In occasione della Giornata mondiale contro l’obesità si condivide e si diffonde uno slogan chiaro: Everybody needs to act- Tutti devono fare qualcosa! Per questo motivoe Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica () hanno fatto proprio l’appello e lo hanno rilanciato ai ragazzi, alle ragazze, alle famiglie, alle società sportive e alla scuola. Il frisbee, che verrà donato ai partecipanti, è il simbolo della manifestazione: giocare e rilanciare, muovere e divertirsi per combattere la sedentarietà. L’intento diè quello di promuovere l’adozione di uno stile disalutare attraverso la conoscenza degli effetti di ...

