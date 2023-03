Aviaria: dopo aver ucciso centinaia di gabbiani sul Garda sembra spostarsi a sud (Di venerdì 3 marzo 2023) Il numero di contagi sarebbe in diminuzione nei comuni del bresciano. Arrivano invece le prime segnalazioni dalla provincia di Mantova. Il rischio per la popolazione è comunque ritenuto basso Leggi su wired (Di venerdì 3 marzo 2023) Il numero di contagi sarebbe in diminuzione nei comuni del bresciano. Arrivano invece le prime segnalazioni dalla provincia di Mantova. Il rischio per la popolazione è comunque ritenuto basso

