“Avere un figlio potrebbe non essere una buona idea. Costano in denaro e salute, provocano un calo della felicità e fanno male al Pianeta”. L’inchiesta choc (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel mondo la natalità è crollata. Si fanno meno figli e, anche tra coloro che li fanno, un numero non ben quantificato si rammarica per la propria scelta. In effetti, se si mettono da parte emozioni e cultura, e se si guardano solo ai fatti nudi e crudi, mettere al mondo un altro essere umano potrebbe alla fine non essere la cosa più conveniente. Né per il Pianeta e, in parte, neanche per la vita dei genitori. A mostrarlo in una variegata rassegna di studi condotti sull’argomento è stata la rivista New Scientist. Il primo dato presentato fa riferimento a un paper del 2017, secondo il quale Avere un figlio costa in media al Pianeta ben 58,6 tonnellate di anidride carbonica all’anno, che in termini di emissioni equivale alla combustione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel mondo la natalità è crollata. Simeno figli e, anche tra coloro che li, un numero non ben quantificato si rammarica per la propria scelta. In effetti, se si mettono da parte emozioni e cultura, e se si guardano solo ai fatti nudi e crudi, mettere al mondo un altroumanoalla fine nonla cosa più conveniente. Né per ile, in parte, neanche per la vita dei genitori. A mostrarlo in una variegata rassegna di studi condotti sull’argomento è stata la rivista New Scientist. Il primo dato presentato fa riferimento a un paper del 2017, secondo il qualeuncosta in media alben 58,6 tonnellate di anidride carbonica all’anno, che in termini di emissioni equivale alla combustione ...

