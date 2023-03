Avellino, Rastelli: “Ora testa solo a chiudere al massimo la stagione regolare” (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Credo che in questo momento sia necessario unirci tutti ed accompagnare questi ragazzi al 23 aprile. Ripercorriamo insieme quello che abbiamo fatto quando sono arrivato, dopo tutti cerchiamo insieme di smussare un pò gli angoli”. Così massimo Rastelli alla vigilia della sfida contro il Catanzaro (in programma sabato fischio d’inizio ore 17.30). “Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra che in questo girone ha dimostrato una forza incredibile. Lo dicono i numeri, un rullo compressore. Sarà una prova per noi di grandissimo spessore – spiega Rastelli – I nostri ragazzi, dopo l’ennesima sconfitta in casa, hanno affrontato questa settimana con grandissimo impegno, grandissimo spirito di sacrificio. Li ho visti voler veramente uscire da questa situazione”. “Rifacendomi alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Credo che in questo momento sia necessario unirci tutti ed accompagnare questi ragazzi al 23 aprile. Ripercorriamo insieme quello che abbiamo fatto quando sono arrivato, dopo tutti cerchiamo insieme di smussare un pò gli angoli”. Cosìalla vigilia della sfida contro il Catanzaro (in programma sabato fischio d’inizio ore 17.30). “Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra che in questo girone ha dimostrato una forza incredibile. Lo dicono i numeri, un rullo compressore. Sarà una prova per noi di grandissimo spessore – spiega– I nostri ragazzi, dopo l’ennesima sconfitta in casa, hanno affrontato questa settimana con grandissimo impegno, grandissimo spirito di sacrificio. Li ho visti voler veramente uscire da questa situazione”. “Rifacendomi alle ...

