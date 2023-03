Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha chiesto ai fan dei feedback sulla saga (Di venerdì 3 marzo 2023) James Cameron ha deciso di cercare un confronto diretto coi fan di Avatar: La via dell'acqua, tenendo in estrema considerazione i loro feedback. James Cameron e Jon Landau hanno tenuto una sessione di feedback diretti con i fan di Avatar: La via dell'acqua. Il tutto attraverso un evento alla presenza di spettatori che lo hanno apprezzato e magari anche visto più volte. Lo scopo era quello di ricevere i pareri e individuare come migliorare gli aspetti più deboli del film (che attualmente conta uno degli incassi più alti nella storia), in vista del futuro della saga. "Il chiedere ai fan 'Come possiamo rendere il prossimo film ancora migliore? È qualcosa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023)ha deciso di cercare un confronto diretto coi fan di: La via, tenendo in estrema considerazione i loroe Jon Landau hanno tenuto una sessione didiretti con i fan di: La via. Il tutto attraverso un evento alla presenza di spettatori che lo hanno apprezzato e magari anche visto più volte. Lo scopo era quello di ricevere i pareri e individuare come migliorare gli aspetti più deboli del film (che attualmente conta uno degli incassi più alti nella storia), in vista del futuro. "Il chiedere ai fan 'Come possiamo rendere il prossimo film ancora migliore? È qualcosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - Negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con Avatar: La Via dell'Acqua, Gli Spiriti dell’Isola e Tàr, d… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - Negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con Avatar: La Via dell'Acqua, Gli Spiriti dell’Isola e Tàr, d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - Negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con Avatar: La Via dell'Acqua, Gli Spiriti dell’Isola e Tàr, d… - napolimagazine : CINEMA - Negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con Avatar: La Via dell'Acqua, Gli Spiriti dell’Isola e Tà… - apetrazzuolo : CINEMA - Negli UCI Cinemas arriva la rassegna Oscar 2023 con Avatar: La Via dell'Acqua, Gli Spiriti dell’Isola e Tà… -