Autonomia, Cateno De Luca: "Con suo voto favorevole, Schifani è becchino Sicilia' (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – "Il voto favorevole del Presidente Schifani all'Autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli non stupisce. La sua missione, fin dalla candidatura, è stata quella di affossare definitivamente la Sicilia. E la scelta di votare a favore, evitando ancora una volta il confronto con il parlamento, ne è la dimostrazione". Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. "Schifani – aggiunge- continua a scambiare il parlamento per il suo scendiletto, evitando di confrontarsi con tutte le forze politiche per decidere come orientare il voto in conferenza Stato-Regione, che non è un organismo di partito, ma rappresenta a tutti gli effetti i territori regionali". "Recidivo anche su questo modo di agire – evidenzia De ...

