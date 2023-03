(Di venerdì 3 marzo 2023) Alfa Romeo ha deciso di riportare simbolicamentenel motorsport per celebrare il sessantesimodel marchio sportivo, che ricorre domenica 5 marzo. Lo fa con uno specialerealizzato dal Centro Stile Alfa Romeo che campeggia sulla monoposto di Formula 1 del Biscione nel weekend del Gran Premio del Bahrain. Ilsulla C43. Dal 1963,è stato il reparto corse ufficiale di Alfa Romeo, il cui contributo nel mondo del motorsport ha scritto pagine indimenticabili nella storia del marchio ed è stata una formidabile palestra per tanti piloti italiani, tra cui Andrea De Adamich, Arturo Merzario, Andrea De Cesaris, Bruno Giacomelli e Giorgio Franciagiusto per citarne alcuni, e altrettanti campioni stranieri: da Jochen Rindt a Jacky Ickx, da Jean Pierre Jarier a Mario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiannettiMarco : RT @quattroruote: #AlfaRomeo celebra i 60 anni di #Autodelta con un logo sulla monoposto di #F1 --> - Luca_Zunino : RT @quattroruote: #AlfaRomeo celebra i 60 anni di #Autodelta con un logo sulla monoposto di #F1 --> - quattroruote : #AlfaRomeo celebra i 60 anni di #Autodelta con un logo sulla monoposto di #F1 --> -

che è stato disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo., come sappiamo, ha scritto alcune delle più importanti pagine della storia del motorsport di Alfa Romeo. Infatti, dal 1963 divenne il ...Alfa Romeo non ha previsto grandi modifiche per ildi. La nuova versione celebrativa presenta, infatti, pochi cambiamenti, con l'immancabile bandiera italiana ad esprimere la sua ...In occasione del Gran Premio del Bahrain, primo round della stagione di Formula 1, Alfa Romeo ha omaggiatocon uncelebrativo che riprende però look e colori originali, con l'...

Autodelta - Un logo celebrativo in F.1 per il 60° anniversario - Quattroruote.it Quattroruote

Doppio appuntamento per il Biscione domenica 5 marzo, per celebrare l'iconica scuderia e la storia delle sue auto da corsa ...• Domenica 5 Marzo ricorre il 60° di Autodelta e Alfa Romeo celebra questo iconico anniversario portando a bordo della F1 car C43 il nuovo logo celebrativo ...