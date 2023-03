Autobus con bambini contro un muro: tragedia in autostrada evitata grazie alle maestre (Di venerdì 3 marzo 2023) Due maestre hanno salvato 52 bambini, riuscendo a prendere in mano il volante di un pullman fuori controllo in autostrada. Il conducente del mezzo potrebbe essere stato colpito da un malore intorno alle 8.30 di questa mattina, a Pietra Ligure sulla A10 in direzione Limone. Il veicolo ha invaso la corsia opposta (direzione Franzia) e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Duehanno salvato 52, riuscendo a prendere in mano il volante di un pullman fuorillo in. Il conducente del mezzo potrebbe essere stato colpito da un malore intorno8.30 di questa mattina, a Pietra Ligure sulla A10 in direzione Limone. Il veicolo ha invaso la corsia opposta (direzione Franzia) e L'articolo proviene da Inews24.it.

