Auto, rinviato il voto Ue sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035 | Meloni: "Successo italiano" | Le "tappe" di Giorgetti (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anche Auto a benzina e diesel, stop vendita dal 2035 in Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento Leggi Anche Come è fatta un'Automobile elettrica 'Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggi Anchevendita dalin Ue: c'è l'ok dell'Europarlamento Leggi Anche Come è fatta un'mobile elettrica 'Giusto puntare a zero emissioni di Co2 nel minor tempo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Continua lo stallo in Ue, rinviato ancora il voto sullo stop alle auto inquinanti. Pesa il no di Italia e Germania.… - petergomezblog : Stop auto a benzina e diesel dal 2035, rinviato a data da destinarsi il via libera in Consiglio Ue. Pesano le perpl… - quattroruote : #auto endotermiche, lo stop nel 2035 traballa: rinviato il voto del Consiglio Ue --> - latreilleelisa1 : RT @SecolodItalia1: Rinviato lo stop Ue ad auto benzina e diesel. L’orgoglio della Meloni: è un successo italiano - cpetacci : RT @matteosalvinimi: Rinviato a data da destinarsi il voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035. Un grande segnale a… -