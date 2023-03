Auto | l’Italia porta a casa il risultato | lo stop a benzina e diesel esce dal calendario Ue

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 marzo 2023) C’è un nuovo rinvio sulla questione del blocco alledal 2035, e stavolta è a data da destinarsi. La presidenza svedese dell’Ue ha infatti deciso di rimandare la decisione in Coreper sugli obiettivi di emissione per le«dal 7 marzo a un Consiglio più avanti», senza indicare quando. Il Coreper, ovvero la riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti in Ue, ha specificato ancora la presidenza svedese, «tornerà sulla questione a tempo debito». Si tratta di un successo politico del, che da subito ha manifestato la propria contrarietà riuscendo poi ad aggregare un più ampio fronte di Paesi fortemente scettici per un provvedimento apparso immediatamente come viziato da un forte ideologismo. Urso: «ha svegliato ...