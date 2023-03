Auto green | rinviato il voto Ue

(Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –a data da destinarsi ilin Europa sul divieto allea benzina e diesel dal 2035. Si tratta dell'espressione del parere da parte del “Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea” sul Regolamento Ue che blocca la produzione e la commercializzazione dei veicoli alimentati a benzina e diesel dal 2035.Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il rinvio è “un grande segnale arrivato anche grazie alla Lega: è stata ascoltata la voce di milioni di italiani, e il nostro governo ha dimostrato di offrire argomenti di buonsenso sui tavoli internazionali, a difesa della nostra storia e del nostro lavoro. La strada è ancora lunga ma non ci svenderemo alla Cina. La Lega c'è”.“Il nuovo rinvio in sede UE sulla decisione riguardante ...

Voto sull'rinviato a data da destinarsi L'Europa si conferma in stallo sull'. Il voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è stato ...... mettono radicalmente in discussione l'approccio ultra -di Bruxelles'. 'Restiamo fortemente contrari ad un passaggio forzato all'elettrica - continua - che non solo distruggerebbe ...... anziché puntare tutto sull'elettrico, Berlino vorrebbe lasciare alle case automobilistiche la possibilità di produrre e immatricolarea endotermici ma alimentati con combustibili '' che ...

Il Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, rinvia a data da destinarsi il voto del Consiglio europeo previsto per il prossimo 7 marzo ...